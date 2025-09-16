Я нашел ошибку
Главные новости:
«Киокушин на Волге»: Всероссийские соревнования пройдут в Самаре
Расписание кинотеатра под открытым небом "Филин" на эту неделю
17 сентября в САТОБ состоится показ джукбокс-мюзикла «Дунаевские. Двойной портрет»
Сегодня Евгения Кандыба является фельдшером выездной бригады скорой помощи.
Молодой фельдшер является участницей программы «Земский фельдшер» в Чапаевске
Врач напомнила, почему стоит сделать выбор в пользу вакцинации от гриппа.
Самарский врач-инфекционист: от прививки заболеть нельзя
Площадка включает разноуровневые турники для подтягиваний и брусья, скамьи для пресса и платформу для выполнения наклонов, рукоходы, сектор для метания, комплекс для прыжков в длину.
Площадка для сдачи нормативов ВФСК «ГТО» открылась в самарской школе № 29
В Самарской области курсы прошли уже более 210 родителей. По окончании обучения выдается сертификат.
«Знание» приглашает родителей Самарской области пройти семейные онлайн-курсы
17 сентября в САТОБ состоится показ джукбокс-мюзикла «Дунаевские. Двойной портрет»

16 сентября 2025 16:40
126
С участием народных артистов России Максима Дунаевского, Дмитрия Харатьяна, заслуженной артистки России Нонны Гришаевой и звезд столичных мюзиклов.

17 сентября 2025 года на сцене Самарского академического театра оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича состоится показ джукбокс-мюзикла «Дунаевские. Двойной портрет» с участием народных артистов России Максима Дунаевского, Дмитрия Харатьяна, заслуженной артистки России Нонны Гришаевой и звезд столичных мюзиклов.

Музыкальное событие пройдет в рамках фестиваля искусств «Шостакович. Над временем» и будет посвящено сразу двум юбилеям: 125-летию со дня рождения народного артиста РСФСР Исаака Дунаевского и 80-летию народного артиста России Максима Дунаевского.

Над созданием спектакля работала постановочная группа, в которую вошли признанные профессионалы жанра: режиссер-постановщик Светлана Горшкова, хореограф-постановщик Жанна Шмакова, сценограф-постановщик Юрий Антизерский, автор сценария Константин Рубинский, музыкальный руководитель Евгений Загот, продюсер Дмитрий Калантаров.

Спектакль, посвященный прославленной композиторской династии, получил необычный формат джукбокс-мюзикла. Джукбокс – это музыкальный автомат, популярный в 1930-60-е годы. Такие устройства устанавливались на танцплощадках, в ресторанах и кафе. С их помощью посетители могли выбирать музыку под любое настроение. По словам Максима Дунаевского, когда-то давно подобный аппарат подарили его отцу. Именно такой джукбокс стал героем мюзикла – периодически появляясь на сцене, он как бы случайно выбирает мелодии. Это креативное решение позволило авторам избежать дилеммы, когда из масштабного наследия обоих композиторов пришлось бы выбирать что-то «лучшее» или «самое популярное».

Творческое наследие Исаака Дунаевского включает в себя множество советских песен, музыку более чем к 60 фильмам и спектаклям, 12 оперетт, 4 балета. Его сын Максим Дунаевский – автор почти двух десятков мюзиклов и музыкальных спектаклей, ряда симфонических и камерных произведений, музыки к многочисленным фильмам и мультфильмам, а также популярных песен.
На сцене представлены комсомольские стройки и демонстрации трудящихся, споры творческой молодежи с суровым цензором и встречи с суперзвездами ушедшей эпохи – друзьями Исаака Дунаевского.

Второе отделение мюзикла открывают герои легендарного советского фильма «Д’Артаньян и три мушкетера». Как оказывается, тема мужской дружбы, воспеваемая в фильме, имела огромное значение и для самого композитора. В музыкальном калейдоскопе появляются многие герои кинофильмов и мюзиклов авторства Максима Дунаевского: спускаются с неба и танцуют под блестящими зонтиками многочисленные Мэри Поппинс, ломает преграды на пути к личному счастью героиня мультфильма Забава, с надеждой вглядывается в морскую даль сказочная Ассоль.

Премьера проекта «Дунаевские. Двойной портрет» состоялась 4 февраля 2025 года в Московском театре оперетты, оставив яркий след в памяти публики.

Мероприятие реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Министерства культуры Российской Федерации и Федерального государственного бюджетного учреждения культуры «РОСКОНЦЕРТ».

 

Фото:   минкульт СО

Теги: Самара

