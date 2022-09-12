15 сентября в театре «Самарская площадь» открывается выставка «Рождение Ириды»

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Это проект, объединяющий в себе скульптуру, живопись и театр.

Выставка открывает цикл мероприятий, приуроченных к 35-летнему юбилею театра.

Театральная коллекция женских образов Владимира Амадео вступает в диалог с живописными полотнами Аллы Шахматовой, символизирующими богиню радуги Ириду. Семь полотен - семь цветов радуги.

Одну из своих скульптурных композиций Владимир Амадео специально создал и посвятил спектаклю «Роддом». Её он приготовил в дар театру «Самарская площадь». Это один из самых популярных спектаклей в репертуаре театра, который с большим успехом идёт вот уже 16 лет . Спектакль рассказывает историю пяти разных женщин, оказавшихся волею судьбы в одно время в одном роддоме. Именно этот легендарный спектакль будет показан после открытия выставки.

Радуга как матрица мира, соединяющая небо и землю, вестница Богов Ирида с благой вестью, загадочные застывшие женские образы как символ продолжения жизни и простая земная женщина, рождающая человека, в котором горит искра Божья !

Сквозной нитью выставки и спектакля проходит идея рождения – от новой жизни до новых произведений, а это, оказывается, взаимосвязанные процессы – искусство вдохновляется жизнью и вдохновляет на жизнь!

Владимир Амадео. Скульптор. (г.Москва)

Владимир - человек с интересной судьбой. Он пришел в искусство уже после 40 лет, оставив позади бизнес и рутину. Владимир Амадео известен как мастер преимущественно женских сюрреалистических скульптур. Сегодня скульптуры Амадео находятся в 6 музеях России. Владимир Амадео - автор премии Бродского на Искье ( Италия).

Его прославили образы 35 безликих женщин. Композиция названа «Репетиция», она украшает одну из улиц Тамбова.

Кроме музеев, скульптуры Владимира живут и радуют зрителей в столичных театрах: Театр на Малой Бронной, Театр Сатиры, Театр Модерн, Театр Романа Виктюка , а также в театрах других городов .

Алла Шахматова. Художник. (г.Самара)

Член Ассоциации искусствоведов России. Участник российских и зарубежных выставок. Наиболее значимые:

2006 г. Русский центр, г. Иерусалим. Выставка художников Владимира Романова и Аллы Шахматовой.

2014 г. Галерея "Морэ" Париж. "Из России с любовью"

2015 г. Галерая "Набоков", Париж." Из России с любовью"

2021 г. Самарский Епархиальный музей. Персональная выставка.

Программа мероприятия:

18:00 – открытие выставки «Рождение Ириды»

18:30-20:50 – спектакль «Роддом»

Фото: пресс-служба театра