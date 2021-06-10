15 июня в самарском театре драмы будет сыгран 115-й спектакль «Побег из Шоушенка»

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15 июня, в 18:30, в Самарском академическом театре драмы им. М. Горького будет сыгран 115-й спектакль «Побег из Шоушенка» (16+) по повести Стивена Кинга «Рита Хейуорт и спасение из Шоушенка».

Заслуженный деятель искусств России и Узбекистана Вячеслав Гвоздков (1947 – 2018) работал над спектаклем несколько лет, а в 2015 году первым в России осуществил на сцене нашего театра постановку «Побег из Шоушенка». Спектакль – участник программы «Маска Плюс» Фестиваля «Золотая Маска» 2017 года. Постановка пользуется огромной популярностью и любовью у зрителей, в ней масштаб сценического решения гармонично сочетается с глубиной философских суждений и социальной остротой.

Электронные билеты без сервисного сбора на сайте Самарского академического театра драмы им. М. Горького.