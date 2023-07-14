14 июля в самарском Этнопарке Дружбы Народов пройдут мини-экскурсии в 16 национальных подворьях

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14 июля с 11.00 до 19.00 в Этнопарке Дружбы Народов будут проводиться мини-экскурсии в 16 национальных подворьях



Стоимость:

- 300 руб. - полный билет

- 200 руб. - льготный

- Бесплатно - дети до 6 лет (включительно), ветераны ВОВ, инвалиды I и II группы



Предварительная запись на мини-экскурсии не требуется



Добраться до Этнопарка возможно на общественном транспорте - автобусы №80 и 5Д, электропоезде - ст. «Парк дружбы народов» (бывш. «Красный Кряжок») и на автомобиле (маршрут в «Волгаре» по ул. Осетинской до конца, поворот налево на ул. Александра Солженицына и до «Этнопарка дружбы народов»)



Дополнительная информация по телефонам - 8 (987) 910 00 39, 8 (987) 910 00 40