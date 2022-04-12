14 апреля в Самарском художественном музее откроется выставка из частной коллекции семьи Лотиных

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Наталья Лотина, основатель выставочной компании «Экспо-Волга», в трудные времена поддерживала самарских художников, проводила художественные выставки, покупала их картины, чтобы они могли жить и работать дальше, организовывала совместно с концерном Тиссен художественные выставки в Дюссельдорфе, Эссене, Бремене. Именно к этому времени и относится начало коллекции Лотиных.

В собрании Лотиных находится не только работы современников, но и произведения мастеров первой половины ХХ века. Коллекцию отличает скорее камерный характер, поэтому ее называют «домашним музеем камерного искусства». Художники, чьи работы есть в собрании, представлены, как правило, несколькими произведениями.

Немало имен отмечены высокими званиями: народные художники, лауреаты государственных премий П.Н. Крылов, Я.Д. Ромас, А.И. Курнаков, а также С.М. Никиреев, Л.И. Руднев, заслуженный художник Э.Г. Браговский. Частное собрание постоянно пополняется.

Помимо живописи, коллекционеры приобретают графику и скульптуру. Из жанров отдают предпочтение бытовому, пейзажу и портрету.

Портреты, написанные в реалистических традициях, можно увидеть в творчестве Рема Ермолина и Василия Бардошина.

Жизнь деревни отражена на картинах Петра Гришина и Андрея Курнакова. Пейзажи, созданные на пленэре, изображал Владимир Гольцов, Николая Горлова и др. Необычная техника отличает пейзажи Бориса Журкина – он рисовал маслом на фотобумаге.

В целом, при всем богатстве имен, жанров и видов изобразительного искусства, представленных в коллекции Лотиных, ее отличает высокий уровень мастеров, получивших высшее художественное образование, качество исполнения, а также гуманистическая направленность и жизнерадостный характер произведений, сообщвет пресс-служба департамента информационной политики СО.