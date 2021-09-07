13 сентября в обновленной Фабрике-кухне стартуют первое публичное мероприятие  

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С 13 по 17 сентября 2021 года филиал Третьяковской галереи в Самаре при поддержке Сбера проводит первое мероприятие в своем здании — Фабрике-кухне.

В 2018 году Министерство культуры России приняло решение об открытии в знаменитом памятнике конструктивизма — Фабрике-кухне — филиала Государственной Третьяковской галереи в Самаре. Три года назад начались работы по реставрации здания. Сейчас наследие конструктивизма тщательно восстановлено, ведутся работы по его приспособлению к музейным задачам. Фабрика-кухня — уникальный объект в форме серпа и молота, шедевр конструктивизма, главное произведение архитектора Екатерины Максимовой.

13 сентября 2021 года в 18:00 в обновленной Фабрике-кухне стартуют первое публичное мероприятие и презентация архитектурного шедевра. Генеральным партнером события выступает Сбер, обеспечивая спонсорскую поддержку. С 13 по 17 сентября в залах будущего музея пройдет серия театральных перформансов «Утопия на ужин», специально созданных к открытию Фабрики. С помощью движения, музыки и арт-объектов они перенесут зрителя в прошлую, настоящую и будущую жизнь здания. Задача проекта — выстроить взаимодействие со смыслами, обретенными в конкретных условиях и в конкретном месте, на самарской Фабрике-кухне. Средства современного искусства позволят зрителям увидеть отражение памяти о прошлом архитектурного объекта, его уникального опыта проживания большой жизни — от заведения общепита до музея.

Команда проекта: хореограф Анна Абалихина, художник Ксения Перетрухина, композитор Алексей Сысоев. На их счету постановки в Большом театре, Электротеатре Станиславского, Гоголь-центре, Театре Наций, Театре на Таганке, множество премий (Золотая маска, Инновация и другие).

Вход на спектакли с 13 по 17 сентября бесплатный, по регистрации на сайте Государственной Третьяковской галереи.

Фото: минкульт СО