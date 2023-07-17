108 лет назад родился театральный режиссёр, актёр, педагог и публицист Петр Львович Монастырский

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108 лет назад родился Петр Львович Монастырский – советский и российский театральный режиссёр, актёр, педагог и публицист. Более 40 лет своей творческой жизни он посвятил Самарскому академическому театру драмы имени М. Горького .



Петр Львович родился 17 июля 1915 г. в Одессе, где и начал свой творческий путь. До приезда в Куйбышев он работал в театрах Воронежа, Ярославля, Ворошиловграда (Луганска), Красноярска и Новосибирска. За свою жизнь он поставил более 200 спектаклей, из них около 120 на Куйбышевской сцене. Именно он сделал из Куйбышевского театра драмы заведение высокого столичного уровня и поставил его в один ряд с лучшими творческими коллективами России и зарубежных стран.



За свою жизнь Петр Львович получил много наград. В их числе: медаль «За победу в Великой Отечественной войне», орден «Гриф Поморский» (Польша), орден Трудового Красного Знамени, орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени и другие награды. Он является Почётным гражданином Самары и Самарской области, а также города Познани в Польше.



Пётр Львович Монастырский скончался на 98-м году жизни - 1 июля 2013 года. В Самаре есть сквер его имени, на доме, где он жил по адресу Чапаевская, 210, висит памятная доска, а в фойе драматического театра стоит его бюст, сообщает пресс-служба Самарского Исторического парка.

Фото: пресс-служба Самарского Исторического парка