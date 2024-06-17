100-летие гастролей в Самаре Айседоры Дункан отметят в театре, где она выступала

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19 июня в 19.00 на экспериментальной сцене Самарского академического театра драмы им. М. Горького состоится хореографический спектакль «БезДна» театра танца «Скрим» Эльвиры Первовой. Вечер пройдет в рамках проекта «ЗИМфест. Наследие модернизма», инициированного жилым комплексом «ЗИМ Галерея».

19 июня 1924 года Айседора Дункан выступала на сцене Самарского городского театра (сейчас Самарский театр драмы) вместе с пианистом Марком Мейчиком. Газета «Коммуна» тогда писала, что новое течение «Дунканизм» в своей сфере положительно «завоевало мир» и перевернуло все традиционные понятия о танце. А самарский театральный критик Александр Смирнов (Треплев) в рецензии на выступление Дункан отмечал: «Танцы Дункан – чистая пластика, но пронизанная мыслью и чувством».

Айседора Дункан вошла в историю как одна из основательниц свободного танца, принципы которого частично легли в основу стиля модерн, джазового танца и даже контемпорари. В честь 100-летия гастролей танцовщицы-новатора в Самаре и состоится спектакль «БезДна» театра танца «Скрим» Эльвиры Первовой в здании театра, где когда-то выступала Дункан.

«Спектакль, погружает зрителя в другую реальность – внутренний мир человека, – описывают постановку ее создатели. – Человеческое подсознание можно сравнить с бесконечным пространством. Именно там живут все наши воспоминания, желания, ограничения. Все они напоминают жителей города, которого нет в реальности, жителей нашего ума, устанавливающих свои правила, создающих свои законы...»

«ЗИМфест» - проект концептуального жилого комплекса «ЗИМ Галерея», созданный, чтобы познакомить самарцев с модернизмом во всех его проявлениях – от архитектуры до танцев и музыки.

Вход на мероприятие свободный. Необходима обязательная регистрация по ссылке https://zim-galereya.timepad.ru/event/2929446/

19 июня в 19.00

Самарский академический театр драмы, площадь Чапаева, 1

Экспериментальная сцена (вход со стороны Волги)

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