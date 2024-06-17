Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самарской области детям запретят купаться на пляжах без взрослых
В Самарской области детям запретят купаться без взрослых
Мужчина 70 лет утонул в Безенчукском районе
Мужчина 70 лет утонул в Безенчукском районе
В Самаре установят рекорд России по массовому поеданию сырников
В Самаре установят рекорд России по массовому поеданию сырников
На Выставке "Россия" презентовали 2 проекта Самарской области
На Выставке "Россия" презентовали 2 проекта Самарской области
В Самарском политехе создают точную копию автомобиля Константина Головкина
В Самарском политехе создают точную копию автомобиля Константина Головкина
ЦБ отозвал лицензию у «Автоградбанка»
ЦБ отозвал лицензию у «Автоградбанка»
Творческая встреча с президентом кинофестиваля «Арткино» Сергеем Тютиным пройдет в Самаре
Творческая встреча с президентом кинофестиваля «Арткино» Сергеем Тютиным пройдет в Самаре
За неуплату алиментов житель Хворостянки может лишиться свободы
За неуплату алиментов житель Хворостянки может лишиться свободы
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +26 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 89.07
0.86
EUR 95.15
0.32
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Творческая встреча с президентом кинофестиваля «Арткино» Сергеем Тютиным пройдет в Самаре
100-летие гастролей в Самаре Айседоры Дункан отметят в театре, где она выступала
В Тольятти прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню медицинского работника
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

100-летие гастролей в Самаре Айседоры Дункан отметят в театре, где она выступала

17 июня 2024 09:20
117
100-летие гастролей в Самаре Айседоры Дункан отметят в театре, где она выступала

19 июня в 19.00 на экспериментальной сцене Самарского академического театра драмы им. М. Горького состоится хореографический спектакль «БезДна» театра танца «Скрим» Эльвиры Первовой. Вечер пройдет в рамках проекта «ЗИМфест. Наследие модернизма», инициированного жилым комплексом «ЗИМ Галерея».

19 июня 1924 года Айседора Дункан выступала на сцене Самарского городского театра (сейчас Самарский театр драмы) вместе с пианистом Марком Мейчиком. Газета «Коммуна» тогда писала, что новое течение «Дунканизм» в своей сфере положительно «завоевало мир» и перевернуло все традиционные понятия о танце. А самарский театральный критик Александр Смирнов (Треплев) в рецензии на выступление Дункан отмечал: «Танцы Дункан – чистая пластика, но пронизанная мыслью и чувством». 

 

Айседора Дункан вошла в историю как одна из основательниц свободного танца, принципы которого частично легли в основу стиля модерн, джазового танца и даже контемпорари. В честь 100-летия гастролей танцовщицы-новатора в Самаре и состоится спектакль «БезДна» театра танца «Скрим» Эльвиры Первовой в здании театра, где когда-то выступала Дункан. 

«Спектакль, погружает зрителя в другую реальность – внутренний мир человека, – описывают постановку ее создатели. – Человеческое подсознание можно сравнить с бесконечным пространством. Именно там живут все наши воспоминания, желания, ограничения. Все они напоминают жителей города, которого нет в реальности, жителей нашего ума, устанавливающих свои правила, создающих свои законы...»

«ЗИМфест» - проект концептуального жилого комплекса «ЗИМ Галерея», созданный, чтобы познакомить самарцев с модернизмом во всех его проявлениях – от архитектуры до танцев и музыки. 

 

Вход на мероприятие свободный. Необходима обязательная регистрация по ссылке https://zim-galereya.timepad.ru/event/2929446/ 

 

19 июня в 19.00

Самарский академический театр драмы, площадь Чапаева, 1

Экспериментальная сцена (вход со стороны Волги)

(16+) 

Теги: Мероприятия

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Творческая встреча с президентом кинофестиваля «Арткино» Сергеем Тютиным пройдет в Самаре
17 июня 2024, 10:10
Творческая встреча с президентом кинофестиваля «Арткино» Сергеем Тютиным пройдет в Самаре
Мероприятие организовано Музеем Эльдара Рязанова в рамках цикла творческих встреч «Эхо кинофестивалей». Культура
107
‍На торжественном мероприятии чествовали также медицинские династии региона.
14 июня 2024, 17:44
В Тольятти прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню медицинского работника
‍На торжественном мероприятии чествовали также медицинские династии региона. Здравоохранение
716
Самарцам расскажут, где, как и что можно было купить в Куйбышеве
14 июня 2024, 10:22
Самарцам расскажут, где, как и что можно было купить в Куйбышеве
На экскурсии посетители прогуляются по главным улицам города – Куйбышева и «Ленинградке». Культура
490
В центре внимания
Вячеслав Федорищев поздравил с праздником медработников региона
16 июня 2024  10:46
Вячеслав Федорищев поздравил с праздником медработников региона
414
Вячеслав Федорищев поздравил мусульман Самарской области с Курбан-Байрамом
16 июня 2024  09:43
Вячеслав Федорищев поздравил мусульман Самарской области с Курбан-байрамом
396
Выборы губернатора Самарской области пройдут 6, 7 и 8 сентября
15 июня 2024  13:19
Выборы губернатора Самарской области пройдут 6, 7 и 8 сентября
522
В Тольятти открыли бюсты павших при исполнении воинского долга Героев России
15 июня 2024  10:52
В Тольятти открыли бюсты павших при исполнении воинского долга Героев России
510
Руководитель области отметил, что жители Автограда написали сотни обращений, касающихся состояния парка машин, соблюдения графиков движения автобусов.
14 июня 2024  22:29
Тольятти получит дополнительные средства на закупку новых автобусов и ремонт дорог
592
Весь список