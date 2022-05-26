1 июня на сцене Площади Славы: Музыкальный фестиваль Юрия Башмета

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1 июня 2022 года в 21:00 на сцене Площади Славы (амфитеатр склона) состоится грандиозное музыкально-драматическое действо по роману в стихах А.С. Пушкина и опере П.И. Чайковского - «Евгений Онегин» (авторская версии Юрия Башмета). Фрагменты из поэмы Пушкина читают выдающиеся театральные актеры современности – Константин Хабенский и Ольга Литвинова. Сцены из оперы Чайковского исполнят молодые талантливые певцы – солисты ведущих театров Москвы и Санкт-Петербурга. За пультом Государственного симфонического оркестра «Новая Россия» и Хора Самарского академического театра оперы и балета – маэстро Юрий Башмет. Мероприятие проходит при поддержке Правительства Самарской области.

Евгений Онегин… Кажется, что невозможно представить себе русской (и мировой!) культуры без этого сочинения Пушкина-Чайковского. А ведь первая мысль об опере на этот сюжет, подсказанная композитору певицей Елизаветой Лавровской, самому Чайковскому показалась совершенно дикой… Но после бессонной ночи сценарий нового сочинения был готов – сочинение началось со сцены письма Татьяны, где текст оригинала остался почти неизменным…

Опера продвигалась очень быстро и была закончена в начале 1878 г. Сочиняя «Онегина» в неустанном творческом горении, автор был «безумно влюблен» в героев своей оперы – когда он писал сцену дуэли, по его щекам катились слезы… Тем не менее, он очень беспокоился за ее сценическую судьбу – уж слишком она отличалась от стандартов музыкального театра конца XIX в. Именно поэтому он окрестил ее «лирическими сценами», всерьез полагая, что ее популярность не выйдет за пределы кружков и салонов. Не желая отдавать свое детище на казенную сцену Императорских театров, он настоял на том, чтобы оперу поставили силами студентов Московской консерватории – и оказался прав: молодые музыканты смогли передать искренность чувств, правдивость душевных порывов персонажей Пушкина и Чайковского.

Вот уже более 130 лет «Евгений Онегин» Чайковского не сходит со сцен крупнейших оперных театров России и зарубежья. Но нередко постановки оставляют чувство неудовлетворенности – тонкая красота чувства, которую так лелеял композитор, снова и снова пропадает на помпезных театральных сценах. Радикальные же «режиссерские решения» и вовсе могут оттолкнуть тех, для кого пушкинские стихи уже неразрывно связаны в душе с пленительными мелодиями Чайковского…

Юрий Башмет – один из первых отечественных музыкантов, возродивший в нашем исполнительском искусстве некогда популярный жанр музыкально-литературной композиции. И «первой ласточкой» в этом синтетическом жанре стал «Евгений Онегин», впервые показанный еще в 2010 г., в формате опэн-эйр в парке Губернаторского дома в Ярославле. «Онегин» в авторской версии Башмета получил восторженную реакцию зрителей и благожелательные отзывы прессы. В дальнейшем авторская версия «Евгения Онегина» исполнялась Юрием Башметом неоднократно в Москве, Санкт-Петербурге, Вене, Сочи, Тюмени, Вене.

Организатор фестиваля - АНО «Гастрольно – концертное агентство «Концерты, фестивали, мастер-классы», сообщает пресс-служба Самарской филармонии.

Актеры:

Константин Хабенский и Ольга Литвинова

Солисты оперы:

Татьяна - Жаля Исмаилова (сопрано)

Ольга - Ирина Шишкова (меццо-сопрано)

Ленский - Сергей Романовский (тенор)

Онегин - Алексей Исаев (баритон)

Гремин - Олег Цыбулько (бас)

Ларина - Анастасия Бибичева (сопрано)

Няня - Александра Саульская – Шулятьева (меццо-сопрано)

Хор Самарского академического театра оперы и балета

Государственный симфонический оркестр «Новая Россия»

Художественный руководитель и главный дирижер Юрий Башмет

Режиссер:

Илья Ильин

Фото: пресс-служба Самарской филармонии