1 июня - День защиты детей: где в Самаре провести праздник

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1 июня, в День защиты детей, подготовлена развлекательная программа для детей и взрослых.

В Струковском саду (Самара, ул. Красноармейская, 2а) в 10.00 начнется фестиваль «Пусть всегда будет детство». Областная столица – первый российский город, где организован подобный фестиваль. Благодаря коллаборации Правительства Самарской области, администрации г.о. Самара и киностудии «Союзмультфильм» в Струковском саду с 9.00 до 21.00 будет работать площадка «Союзмультфильма», а с 11.00 до 18.30 – различные другие тематические площадки.

Важно отметить инклюзивную составляющую фестиваля. Будут представлены площадки реабилитационных центров, где можно поучаствовать в коррекционно-развивающих мастер-классах. Взрослые смогут получить консультацию психолога, логопеда, также специалисты ответят на вопросы, связанные с отдыхом и оздоровлением детей, с оформлением мер социальной поддержки на детей.



Программа фестиваля «Пусть всегда будет детство!»:

Летний театр

10.00—10.40

Показ мультфильмов студии «Союзмультфильм»



10.40—11.10

Концертная программа детских творческих коллективов Самары



11.10—11.25

Интерактивная детская игровая программа



11.25—12.00

Концертная программа детских творческих коллективов Самары



12.00—12.40

Спектакль «Чиполлино»



12.40—12.50

Интерактивная детская игровая программа



12.50—13.20

Концертная программа детских творческих коллективов Самары



13.20—13.50

Показ мультфильмов студии «Союзмультфильм»



13.50—14.00

Интерактивная детская игровая программа



14.00—14.50

Спектакль «Как Вовка «Золотую коллекцию» спасал»



14.50—15.00

Интерактивная детская игровая программа



15.00—15.30

Концертная программа детских творческих коллективов Самары



15.30—16.00

Показ мультфильмов студии «Союзмультфильм»



16.00—16.25

Концертная программа детских творческих коллективов Самары



16.25—16.50

Показ мультфильмов студии «Союзмультфильм»



16.50—17.00

Концертная программа детских творческих коллективов Самары



17.00—18.00

Спектакль «Мировое турне»



18.00—18.20

Концертная программа детских творческих коллективов Самары



18.20—18.30

Интерактивная детская игровая программа



18.30—20.00

Показ мультфильма «Суворов: великое путешествие».



20.00—21.00

Семейная дискотека. DJ Грин Бокс и группа «Старый третий»



На открытой эстраде с 11 часов пройдут спектакли ведущих детских театральных коллективов Самары – театров «Зерцало», «Дорога добра», «Надежда», «Доброе утро» и другие. На площадке установлена большая фотозона в стилистике знаменитого мультфильма «Тайна третьей планеты», работают мастер-классы по изготовлению деревянных значков. В перерыве между спектаклями – веселые танцы с «космическими» персонажами.



Площадка Киностудии имени Горького (у памятника Максиму Горькому) приглашает на серию мастер-классов от педагогов и кураторов курсов Киношколы Gorky Synergy по основным направлениям сферы кинематографа. В ходе мастер-классов педагоги расскажут, покажут и совместно с аудиторией изучат на практике разные приемы из работы актера и режиссера на площадке, узнают все подробности о работе сценариста в кино, и проведут тренинг по технике речи.

Студия «Союзмультфильм» проводит мастер-класс по анимации для воспитанников студий мультипликации.

С 11.30 часов до 18.30 можно посетить площадки:

Анимационная программа «Оранжевая корова»: эстафета «Собери ягоды», танцы с Бо и Зо, тематические игры и загадки.

Анимационная программа «Чебурашка и крокодил Гена»: гигантское домино с героями мультфильма, игра «Покорми Чебурашку апельсинами».

Анимационная программа «Простоквашино»: игра «Угадай, кто?», конкурс на лучшее селфи с Шариком и Матроскиным.

Детский технопарк: Самарский областной центр детско-юношеского технического творчества проведет занятия по техническому моделированию, робототехнике, представит аттракционы виртуальной реальности.

Площадка мастер-классов «Здравствуй, лето!»: мастер-классы по аппликации, изготовлению памятных сувениров, оригами, декупажу, рисунку.

Площадка «Тифляндия» представит подвижные игры – голбол, торбол, продемонстрирует применение шрифта Брайля и «говорящие» весы.

Информационно-консультативная площадка: здесь взрослые смогут получить консультацию психолога, логопеда; специалисты ответят на вопросы, связанные с отдыхом и оздоровлением детей, с оформлением мер социальной поддержки на детей.

На игровой площадке пройдет викторина для детей «Самара - многонациональная», мастер-классы по прикладному творчеству, конкурс рисунков на асфальте, мастер-классы по здоровому образу жизни, занятия танцами, а также выступление творческих коллективов.

На площадке коррекционно-развивающих мастер-классов можно получить консультации учителя-дефектолога, учителя-логопеда. Пройдут мастер-классы «Школа Самоделкина», «Моё настроение», «Разноцветное лето», «Секреты твистинга» (фигуры из шаров), «Фотобутафория» и другие.

На спортивной площадке будет организовано тестовое выполнение нормативов комплекса ГТО по отдельным видам испытаний.

На площадке творчества для самых маленьких можно вылепить любимых героев мультфильмов из пластилина.

В течение всего праздника работают площадки аква-грима и флеш-тату с героями «Союзмультфильма».

Вход на территорию парка будет открыт для всех желающих (в целях обеспечения безопасности - через рамки металлодетекторов, также будет обеспечен досмотровый режим). Напоминаем, что в общественных местах необходимо соблюдать санитарно-противоэпидемических меры.



Учреждения культуры Самарской области также подготовили мероприятия для маленьких посетителей и их родителей. Основные экспозиции областных музеев в этот день можно будет посетить бесплатно.

В музее имени Алабина в 10.00 стартует программа, посвященная Дню защиты детей. На первом этаже будет работать "трогательная" зона с вопросами и ответами по истории Самары, где можно попробовать угадать экспонаты на ощупь по имеющимся подсказкам. Также в музее гостит интерактивная выставка «Азбука Самары», посвящённая областной столице, которая будет интересна и детям, и взрослым.

В мемориальной усадьбе музея им. В.И. Ленина в 11:00 - мероприятие «А у нас во дворе…», музейная игротека: подвижные игры и забавы на открытом воздухе.

Исторический парк «Россия – моя История»: экспозиции "Рюриковичи/Романовы", "ХХ век".

Музей Модерна: экспозиции «Интерьеры в стиле модерн», «Люди и вещи», «Бремя модерна».

В Самарском художественном музее будет организован бесплатный вход для всех категорий граждан на все экспозиции в основном здании на Куйбышева, 92, а также в филиале музея в с. Ширяево. Кроме того, в 13.00 состоится открытие выставки художественных работ учащихся школы № 6 г. Донецк, а также благотворительное мероприятие для детей с ограниченными возможностями здоровья «Души Цвета Покажем», организованное благотворительным фондом «Источник Веры» при поддержке благотворительного фонда «Радость». В программе - поздравления от представителей государственных и общественных организаций, творческая экспозиция картин “Души Цвета Покажем”, выступления творческих коллективов г.о. Самара.

Самарская библиотека для молодёжи в 10:00 откроет площадку в Струковском парке в рамках программы «Доступная библиотека». В программе - приключения на острове чтения, совместно с Самарской городской общественной организацией детей-инвалидов, инвалидов с детства «Парус надежды».

Самарская областная детская библиотека представит программу «Пусть всегда будет детство». В 11:00 стартует литературно-игровой час для дошкольников «И девчонки, и мальчишки - все на свете любят книжки…»:

11:00 -интерактивное путешествие «Лето в рюкзаке» для детей от 7 до 9 лет.

12:00 - онлайн-викторина «О лете говорим стихами» для детей от 7 до 14 лет.

15:00 - рисунки на асфальте «Лето наших улыбок» для детей от 4 до 12 лет.

15:00- «Игротека в библиотеке» для детей от 7 до 14 лет. Посещение по записи.

ЦРК «Художественный» в 11.00 представит интерактивную программу с показом мультипликационного фильма "Дерево желаний". Вход свободный, по предварительной заявке по телефону 332 04 82. В этот же день начиная с 13.00 "День попкорна" - попкорн каждому маленькому зрителю.

В виртуальном концертом зале Тольяттинской филармонии в 11.00 пройдет бесплатный показ мультфильмов из цикла «Сказки Старого Пианино», созданных Студией М.И.Р. в сотворчестве с ведущими российскими мультипликаторами, аниматорами, композиторами и режиссерами. Ребята и их родители проследуют по жизненному пути вместе с гением барокко Иоганна Себастьяна Баха, неистовым романтиком Людвигом ван Бетховеном и «музыкальным гурманом» Джоаккино Россини.

В 13:30 Самарский зоопарк приглашает поучаствовать в увлекательном зооквесте "Малыши животного мира". Задания квеста - ребусы, загадки, вопросы, анаграммы на знание образа жизни животных, их поведенческих и физиологических особенностей. Победители получат сувениры от зоопарка. Все ребята, пришедшие на праздник, смогут сделать бесплатный аквагрим в виде животных, который предоставят друзья и партнеры зоопарка - художники детской школы искусств № 3 «Младость». В программе мероприятия - веселая акция «Погладь меня», на которой можно будет погладить прирученных животных.

В 18:00 Самарская областная универсальная научная библиотека приглашает на презентацию книги самарского автора Анны Урюпиной «Раненая мама». Книга о детском аутизме, позволяющая понять детей, а вместе с этим поддержать родителей, которые вынуждены оставаться один на один с диагнозом своего ребенка.

С 11:00 до 17:00 в Струковском саду актрисы Самарского театра кукол (заслуженная артистка РФ Ирина Пашкевич и Людмила Павлова) проведут мастер-классы по кукловождению. Во время мастер-классов каждый их участник сможет познакомиться с профессией актера-кукольника и почувствовать себя настоящим артистом. Это будут мастер-классы полного погружения: гости фестиваля не только узнают о том, как двигается и думает кукла в руках актера, но и проникнут в тайны и секреты кукольного мастерства, сообщает пресс-служба департамента информационной политики СО.

Фото: pixabay