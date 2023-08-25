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Знакомство с женщиной в Интернете обернулось для самарца потерей имущества

25 августа 2023 10:28
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Знакомство с женщиной в Интернете обернулось для самарца потерей имуществ

В отдел полиции по Промышленному району Управления МВД России по г. Самаре обратился местный житель. Мужчина 1986 года рождения рассказал полицейским, что в Интернете познакомился с женщиной. После короткой переписки в социальных сетях он предложил ей встретиться, а затем пригласил к себе – в грузовой автомобиль, припаркованный возле дома на Заводском шоссе. В кабине транспортного средства мужчина и женщина распивали спиртное, после чего потерпевший заснул. Когда через несколько часов он проснулся, гостья уже ушла. Осмотрев кабину грузовика, он не обнаружил смартфона стоимостью 18 000 рублей.

Сотрудники полиции обобщили информацию о знакомой потерпевшего и в кратчайшие сроки установили ее личность и местонахождение. Задержали женщину по месту жительства. Злоумышленница признала свою вину и добровольно выдала похищенный сотовый телефон. По ее словам, она планировала его перепродать, а вырученные денежные средства потратить на личные нужды.

Отделом дознания отдела полиции по Промышленному району Управления МВД России по г. Самаре в отношении местной жительницы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 Уголовного кодекса «Кража».

Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ранее женщина привлекалась к уголовной ответственности за истязание.

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