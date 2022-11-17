Жителю Самарской области грозит до 8 лет за поврежденный глаз

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В дежурную часть отдела полиции ОМВД России по Елховскому району за помощью обратился житель Кинельского района 1981 года рождения. Он рассказал, что несколько дней назад, находясь возле одного из кафе в селе Елховка Самарской области, после распития спиртных напитков один из посетителей нанес ему несколько ударов кулаком по лицу, повредив глаз.

Сотрудники полиции опросили пострадавшего и свидетелей конфликта, выяснили приметы подозреваемого. Участковые уполномоченные полиции провели подворовой обход села, проверили лиц, ведущих асоциальный образ жизни и лиц, ранее судимых за аналогичные преступления. Также участковые инспекторы опросили работников торговых точек, которые находятся рядом с местом происшествия.

В результате мероприятий участковые уполномоченные полиции установили личность и задержали злоумышленника по месту жительства. Им оказался ранее не судимый местный житель 1989 года рождения.

Проведенная судебно-медицинской экспертиза показала, что здоровью потерпевшего причинен тяжкий вред.

В настоящее время в отношении подозреваемого следственным отделом ОМВД России по Елховскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.