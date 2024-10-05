Я нашел ошибку
Главные новости:
Россияне жалуются на двойные списания с карт абсолютно разных банков
Россияне жалуются на двойные списания с карт абсолютно разных банков
63% самарцев гордятся местом своей работы
63% самарцев гордятся местом своей работы
Жителя Тольятти изрезали канцелярским ножом
Жителя Тольятти изрезали канцелярским ножом
В 2024 году театр новокуйбышевский «Грань» учреждает внутритеатральную Премию «Серебряный гранат»
В 2024 году театр новокуйбышевский «Грань» учреждает внутритеатральную Премию «Серебряный гранат»
В ТТУ в Самаре 90% парка подвижного состава выработали нормативный ресурс
В ТТУ в Самаре 90% парка подвижного состава выработали нормативный ресурс
В Тольятти водитель сбил женщину, которая шла по "зебре"
В Тольятти водитель сбил женщину, которая шла по "зебре"
В Самаре легковушка сбила мотоциклиста
В Самаре легковушка сбила мотоциклиста
Тольяттинский «Акрон» сыграет с «Пари НН»
Тольяттинский «Акрон» сыграет с «Пари НН»
Наверх
Самара  +17 °C, Тольятти  +16 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 94.87
-0.16
EUR 104.74
-0.13
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Энергетики «Т Плюс» рассказали о карьерных возможностях студентам самарских колледжей
Эксперт: 6 основных причин регулярно проходить диспансеризацию в возрасте 60 лет и старше
В губернии в предстоящие выходные дни пройдут целенаправленные рейдовые мероприятия ГАИ
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Жителя Тольятти изрезали канцелярским ножом

5 октября 2024 13:34
86
Жителя Тольятти изрезали канцелярским ножом

Мужчина рассказал, что он распивал спиртные напитки с новым знакомым. В какой-то момент между ними произошел конфликт, приятель достал из сумки канцелярский нож и нанес ему телесные повреждения.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейский установил личность подозреваемого, задержал его по месту жительства и доставил в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Задержанный ранее судимый за имущественные преступления 24-летний местный житель признал вину в совершении противоправного деяния и пояснил, что, находясь в состоянии алкогольного опьянения не смог совладать с эмоциями в ходе конфликта и нанес приятелю удар канцелярским ножом.

Потерпевший был направлен на прохождение судебно-медицинской экспертизы. Установлено, что противоправными действиями его здоровью причинен легкий вред.

Отделом дознания ОП по Автозаводскому району УМВД России по г. Тольятти в отношении фигуранта по признакам преступления, предусмотренного в ч. 2 ст. 115 УК РФ "умышленное причинение легкого вреда здоровью", возбуждено уголовное дело. 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Вячеслав Федорищев поздравил педагогов Самарской области с Днем учителя
5 октября 2024  10:11
Вячеслав Федорищев поздравил педагогов Самарской области с Днем учителя
182
Ночью с 4 по 5 октября местами по Самарской области сохранятся заморозки -0, -5С
3 октября 2024  14:04
Ночью с 4 по 5 октября местами по Самарской области сохранятся заморозки -0, -5С
634
«Крылья Советов» в кубковом матче обыграли махачкалинское «Динамо» по пенальти
2 октября 2024  22:39
«Крылья Советов» в кубковом матче обыграли махачкалинское «Динамо» по пенальти
642
осенние работы по ремонту улично-дорожной сети Самары продолжаются в интенсивном темпе
2 октября 2024  11:40
Осенние работы по ремонту улично-дорожной сети Самары продолжаются в интенсивном темпе
555
1 октября в Самаре началось поэтапное подключение жилищного фонда к источникам тепловой энергии
2 октября 2024  11:26
С октября в Самаре началось поэтапное подключение жилищного фонда к источникам тепловой энергии
1394
Весь список