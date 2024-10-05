Жителя Тольятти изрезали канцелярским ножом

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Мужчина рассказал, что он распивал спиртные напитки с новым знакомым. В какой-то момент между ними произошел конфликт, приятель достал из сумки канцелярский нож и нанес ему телесные повреждения.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейский установил личность подозреваемого, задержал его по месту жительства и доставил в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Задержанный ранее судимый за имущественные преступления 24-летний местный житель признал вину в совершении противоправного деяния и пояснил, что, находясь в состоянии алкогольного опьянения не смог совладать с эмоциями в ходе конфликта и нанес приятелю удар канцелярским ножом.

Потерпевший был направлен на прохождение судебно-медицинской экспертизы. Установлено, что противоправными действиями его здоровью причинен легкий вред.

Отделом дознания ОП по Автозаводскому району УМВД России по г. Тольятти в отношении фигуранта по признакам преступления, предусмотренного в ч. 2 ст. 115 УК РФ "умышленное причинение легкого вреда здоровью", возбуждено уголовное дело.