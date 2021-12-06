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Жительницу Жигулевска обвинили в распространении наркотиков

6 декабря 2021 10:19
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Жительницу Жигулевска обвинили в распространении наркотиков

Сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков О МВД России по г. Жигулевску получили оперативную информацию о том, что местная жительница, 1987 года рождения, может быть причастна к незаконному обороту наркотических средств.  

С целью проверки полученных сведений оперативники выехали по месту жительства женщины. В ходе осмотра квартиры подозреваемой в присутствии понятых оперативники обнаружили и изъяли три свертка фольги с порошкообразным веществом. Экспертами установлено, что представленное на экспертизу вещество является наркотическим средством – производным N-метилэфедрона, общей массой свыше 0, 3 грамм, что законодатель относит к значительному размеру.

По данным оперативников, подозреваемая нигде не работает и ранее к уголовной ответственности не привлекалась. 

В ходе расследования уголовного дела задержанная пояснила, что приобрела наркотическое средство посредством «курьерской» доставки у своей знакомой, переведя денежные средства на ее банковскую карту. Оперуполномоченные проверили полученную информацию и задержали «продавца» - местную жительницу 1986 года рождения ранее судимую за незаконный оборот наркотиков. В отношении нее следственным отделом ОМВД России по г. Жигулевску возбуждено уголовное дело.

В настоящее время полицейские устанавливают канал поставки наркотика на территорию региона и выясняют все обстоятельства противоправных деяний.

Сотрудники органов внутренних дел напоминают, что обо всех ставших известных вам фактах распространения, употребления и хранения наркотических средств можно сообщить в ближайший отдел полиции или по телефону 112 (с мобильных федеральных операторов сотовой связи).

Теги: Стоп Наркотик

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