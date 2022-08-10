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Жительницу Екатеринбурга обвинили в продаже семилетнего сына за 300 тысяч рублей

10 августа 2022 17:57
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На обвиняемую вышли полицейские и волонтеры "Альтернативы" — организации, которая борется с торговлей людьми.

Жительница Екатеринбурга продала сына за 300 тысяч, сейчас ей предъявлено обвинение, сообщили в региональном управлении СК, передает РИА Новости.

По версии следствия, в конце июля 2022 года временно неработающая 36-летняя женщина в одной из социальных сетей разместила объявление о том, что передаст своего семилетнего сына в другую семью. В переписке с одной из "потенциальных покупательниц" она уточнила, что продаст ребенка за 300 тысяч рублей. На обвиняемую вышли полицейские и волонтеры "Альтернативы" — организации, которая борется с торговлей людьми. Один из них связался с женщиной, они договорились встретиться на фудкорте торгового центра и обсудить детали "сделки" — оперативного эксперимента.

"Мы до конца надеялись, что эта история вымысел, чья-то дурацкая шутка или попытки мошенников завладеть деньгами. Однако, когда наша группа уже в Екатеринбурге вместе с сотрудниками из отдела по борьбе с организованной преступностью выехали на сделку, то стали свидетелями продажи мальчика. Наргиза получила деньги и отдала ребенка неизвестному ей человеку", — добавили в "Альтернативе".

По словам начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, как только они получили сообщение о продаже ребенка, то начали готовиться к оперативному эксперименту.

"Ранее задержанная к уголовной ответственности не привлекалась, но с правоохранительной системой России познакомиться успела: в отношении нее возбуждалось административное делопроизводство за незаконную торговлю этиловым спиртом. Глава семьи, якобы, не знал о криминальной "сделке" супруги", — отметил полицейский.

Со слов задержанной, она пошла на преступление из-за тяжелого материального положения, хотя ее супруг сообщил оперуполномоченным о среднем ежемесячном доходе в размере 120 тысяч рублей, семья проживала в двухкомнатной квартире и строила свой дом. Поэтому возможны и другие мотивы случившегося: в семье, кроме этого мальчика, есть еще двое детей — младшая дочь и старший сын, добавили в пресс-службе ГУ МВД.

Женщина в итоге созналась в содеянном. Ее обвинили в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 127.1 УК (торговля в отношении несовершеннолетнего), продолжается сбор доказательств. СК намерен ходатайствовать в суде об аресте матери.

Мальчика поместили в больницу для оказания медпомощи, после чего будет решаться вопрос о его дальнейшем месте пребывания, добавили в ведомстве.

 

Фото: Движение Альтернатива / vk.com

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