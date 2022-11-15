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Жительница Жигулевска поверила в легенду мошенников и перевела им более 6 миллионов рублей

15 ноября 2022 10:33
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Жительница Жигулевска поверила в легенду мошенников и перевела им более 6 миллионов рублей

30-летняя женщина оформила кредиты и лишилась накоплений после того, как пообщалась по телефону с незнакомцем и выполнила действия под его диктовку.   

Звонивший представился работником финансового учреждения и сообщил, что в целях защиты денежных средств от преступных посягательств мошенников, которым якобы стали известны её персональные данные, убедил женщину оформить кредиты. По указанию собеседника женщина оформил кредиты и перевел денежные средства в сумме 6 395 000 рублей на продиктованные  специалистом счета.    

После совершения финансовых операций  разговор был прекращен. Вскоре женщина поняла, что стала жертвой мошенников и сообщила о произошедшем в полицию. Возбуждено уголовное дело.В настоящее время сотрудниками полиции проводится комплекс мероприятий, направленных на установление и задержание лиц, причастных к противоправному деянию. Сотрудники полиции рекомендуют при поступлении подобных звонков прервать разговор. 

Будьте бдительны и расскажите об этих и других правилах безопасности своим родным, близким и друзьям.

 

Теги: Мошенники

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