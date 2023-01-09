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Жительница Тольятти перевела мошенникам более 291 000 рублей

9 января 2023 09:24
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Жительница Тольятти перевела мошенникам более 291 000 рублей

В новогодние праздники женщине 1969 года рождения, работающей бухгалтером, позвонил неизвестный, представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил, что на ее имя неизвестным оформлен кредит и для того, чтобы не стать соучастником "сомнительной"  операции,  необходимо оформить кредит  и погасить задолженность.

Действуя по инструкциям неизвестного, жительница Тольятти в офисе одного из банков города, оформила кредит и перевела на указанные звонившим абонентские счета телефонов более 291 000 рублей. Поняв, что ее обманули мошенники, женщина обратилась за помощью в полицию.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело.

Уважаемые граждане! Будьте внимательными к своим сбережениям. Не выполняйте никаких действий по инструкции телефонных собеседников, кем бы они ни представлялись! Будьте бдительны.

Теги: Мошенники

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