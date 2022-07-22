Жительница Тольятти лишилась украшений на 140 тысяч рублей

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В полицию Тольятти с заявлением обратилась местная жительница, которая является индивидуальным предпринимателем. Женщина сообщила полицейским, что в принадлежащем ей комиссионном магазине, расположенном в Автозаводском районе города, была обнаружена пропажа ювелирных украшений. Сумма причиненного ущерба составила свыше 140 тысяч рублей.

В ходе опроса потерпевшая пояснила, что ключи от сейфа, где хранились драгоценности, были у одной из продавщиц, и указала ее контактные данные. Сотрудники уголовного розыска задержали продавца – ранее не судимую 33-летнюю местную жительницу по месту жительства – и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В ходе опроса задержанная призналась в содеянном и пояснила, что из-за возникших материальных трудностей она воспользовалась своим служебным положением и тем, что у нее был ключ от сейфа, похитила золотые изделия, которые сдала в ломбард с правом выкупа, за сумму более 60000 рублей, вырученными денежными средствами оплатила кредитные обязательства.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Автозаводского района СУ Управления МВД России по г. Тольятти, в отношении задержанной возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Санкция инкриминируемой злоумышленнице статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года. В ходе расследования подозреваемая самостоятельно выкупила похищенное из ломбарда и вернула потерпевшей.