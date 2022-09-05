Жительница Тольятти похитила деньги с банковской карты

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Найдя телефон, злоумышленница воспользовалась, установленным в нем банковским приложением и похитила деньги потерпевшей.

В полицию Тольятти поступило сообщение от местной жительницы 1970 года рождения о краже денежных средств с её банковской карты. Причиненный ущерб составил более 22 тысячи рублей. Прибывшие по указанному адресу правоохранители подробно опросили потерпевшую.

Сотрудники органов внутренних дел установили, что накануне женщина, придя, домой обнаружила, что оставила в сквере на скамейке пакет с продуктами и телефон, в котором было установлено банковское приложение. Через некоторое время потерпевшая обнаружила, что на её счете нет денег.

Полицейские изучили документы о движении денежных средств. Оперативники установили счет, на который переведены деньги. Его владельцем оказалась жительница г. Тольятти.

Сотрудники уголовного розыска установили её местонахождение и доставили в отдел полиции. Подозреваемая 1991 года рождения, ранее не судима, работает кассиром в продовольственном магазине. В ходе опроса женщина признала свою вину и пояснила, что, найдя телефон, воспользовалась установленным на нем банковским приложением и похитила деньги, которые потратила на личные нужды.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Автозаводского района Следственного управления УМВД России по г. Тольятти в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. г ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная в отношении электронных денежных средств). Санкция инкриминируемой злоумышленнику статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей и с ограничением свободы на срок до полутора лет.

Сотрудники полиции предупреждают граждан внимательнее относиться к своему имуществу не оставлять без присмотра вещи, особенно телефоны и банковские карты.