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Жительница Сызранского района украла у хозяина деньги на празднике

16 декабря 2023 10:17
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Жительница Сызранского района украла у хозяина деньги на празднике

В дежурную часть отдела полиции по Сызранскому району МУ МВД России «Сызранское» обратился житель села Троицкое 1987 года рождения, который сообщил, что находясь у себя дома, обнаружил пропажу денег в размере 6 000 рублей из кармана своих брюк.

Прибыв по указанному адресу, сотрудники следственно-оперативной группы выяснили, что накануне пропажи у потерпевшего дома было застолье, после которого хозяин уснул, а когда проснулся, денег в кармане не оказалось.

Сотрудники полиции установили всех присутствующих на празднике и установили, что к краже может быть причастна одна из них – местная жительница 1987 года рождения, неоднократно привлекавшая к уголовной ответственности за аналогичные преступления.

Сотрудники уголовного розыска установили ее местонахождение, задержали и доставили женщину в отдел полиции для дальнейших разбирательств. Во время опроса задержанная призналась в совершении противоправного деяния и пояснила, что украла деньги, как только заметила, что хозяин дома уснул.  Во время опроса она также пояснила полицейским, что пошла на преступление в связи с тяжелым материальным положением и потратила наличность на продукты питания.

Следственным отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Сызранского района СУ МУ МВД России «Сызранское»  в отношении  местной жительницы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.158 УК РФ «Кража». Расследование продолжается.

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