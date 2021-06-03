Жительница Сызрани предстанет перед судом за серию карманных краж

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От рук злоумышленницы пострадали пассажиры одного автобуса.



В декабре 2020 года, в течение одного дня, в полицию за помощью обратились две пассажирки одного из городских автобусов. Девушки, хоть и находились возле разных дверей, дали аналогичные пояснения – во время поездки в транспорте находилось много пассажиров, и как одна лишилась телефона, а другая – кошелька, они не заметили. При этом одна из потерпевших обратила внимание на девушку, которая находилась к ней очень близко и смогла описать ее приметы. Вторая девушка сообщила оперуполномоченным уголовного розыска, что сразу заблокировала похищенные банковские карты, и ей на телефон поступило сообщение о попытке снятия денежных средств.

Как установили сотрудники полиции, похищенное средство связи предполагаемая злоумышленница отдала знакомой, а та сдала его в комиссионный магазин.

Проанализировав полученную информацию, стражи правопорядка установили личность и места возможного нахождения ранее не судимой подозреваемой, после чего задержали девушку и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Следственным управлением МУ МВД России «Сызранское» в отношении местной жительницы возбуждены два уголовных дела, которые в настоящий момент соединены в одно производство и с обвинительным заключением направлены в суд для принятия решения по существу.

Сотрудники полиции просят граждан не терять бдительности, быть внимательными к сохранности собственного имущества. Кражи из сумок и карманов одежды являются самыми популярными среди злоумышленников.

Если преступление все-таки произошло, то не медлите! При совершении преступления следует незамедлительно обратиться в ближайший отдел полиции.