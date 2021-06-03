Жительница Сызрани предстанет перед судом за серию карманных краж

Я нашел ошибку
Главные новости:
Депутаты «Единой России» добились отмены ограничений на бесплатную газификацию домохозяйств вопреки намерениям ресурсоснабжающих организаций.
В Самарской области подключать газ бесплатно будут вне зависимости от площади дома
Программа мероприятий.
«Литературная ночь» в Самаре пройдет в интерактивном формате
"Основная наша задача сегодня - извлечь все уроки, подготовиться так, чтобы ни одна инфекция не была для нас критически опасной".
Попова рассказала о случаях передачи птичьего гриппа человеку
29 человек заболели в Самаре.
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
Помощник Президента страны Игорь Левитин оценил вклад Губернатора Дмитрия Азарова и всей региональной команды по развитию транспортной инфраструктуры.
Дмитрий Азаров рассказал о ключевых инфраструктурных проектах региона в рамках ПМЭФ-2021
В структуре Фонда национального благосостояния останутся евро, юань, фунты и иены.
Антон Силуанов: "Мы приняли решение о том, чтобы выйти из долларовых активов полностью" в структуре ФНБ
Дмитрий Патрушев сообщил, что Минсельхоз не рассматривает вопрос о продлении соглашений о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло.
Глава Минсельхоза заявил, что цены на социально значимые товары в России удалось стабилизировать
Выступит виртуоз русской балалайки Дмитрий Буцыков.
В СОУНБ приглашают на сольную концертную программу «Театр одной балалайки»
Наверх
Самара  +18 °C, Тольятти  +18 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.26
-0.24
EUR 89.26
-0.43
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
«Литературная ночь» в Самаре пройдет в интерактивном формате
В Самаре в КРЦ «Звезда» состоятся игры ¼ финала Официальной лиги КВН «Самара»
В самарском ОДО состоится концерт автора-исполнителя Алексея Хворстяна «Я служу России»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Июнь 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Жительница Сызрани предстанет перед судом за серию карманных краж

3 июня 2021 13:41
134
Жительница Сызрани предстанет перед судом за серию карманных краж

От рук злоумышленницы пострадали пассажиры одного автобуса.

В декабре 2020 года, в течение одного дня, в полицию за помощью обратились две пассажирки одного из городских автобусов. Девушки, хоть и находились возле разных дверей, дали аналогичные пояснения – во время поездки в транспорте находилось много пассажиров, и как одна лишилась телефона, а другая – кошелька, они не заметили. При этом одна из потерпевших обратила внимание на девушку, которая находилась к ней очень близко и смогла описать ее приметы. Вторая девушка сообщила оперуполномоченным уголовного розыска, что сразу заблокировала похищенные банковские карты, и ей на телефон поступило сообщение о попытке снятия денежных средств.
Как установили сотрудники полиции, похищенное средство связи предполагаемая злоумышленница отдала знакомой, а та сдала его в комиссионный магазин.
Проанализировав полученную информацию, стражи правопорядка установили личность и места возможного нахождения ранее не судимой подозреваемой, после чего задержали девушку и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
Следственным управлением МУ МВД России «Сызранское» в отношении местной жительницы  возбуждены два уголовных дела, которые в настоящий момент соединены в одно производство и с обвинительным заключением направлены в суд для принятия решения по существу.
Сотрудники полиции просят граждан не терять бдительности, быть внимательными к сохранности собственного имущества. Кражи из сумок и карманов одежды являются самыми популярными среди злоумышленников. 
Если преступление все-таки произошло, то не медлите! При совершении преступления следует незамедлительно обратиться в ближайший отдел полиции.

Теги: карманники кража

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самаре у музыканта в такси украли гитару и микрофон
02 июня 2021, 11:31
В Самаре у музыканта в такси украли гитару и микрофон
Сам пострадавший в это время был выпивши. Криминал
285
Самарский автовор оставил на месте преступления свои отпечатки
31 мая 2021, 10:29
Самарский автовор оставил на месте преступления свои отпечатки
Мужчина пояснил, что заднее стекло транспортного средства открыл отвёрткой, которую носил с собой. Криминал
426
Тольяттинец арендовал велосипед и не вернул
30 мая 2021, 10:44
Тольяттинец арендовал велосипед и не вернул
Причиненный предпринимателю ущерб составил 12,5 тысячи рублей. Криминал
654
В центре внимания
В Самарской области с 1 июля 2021 года вырастут тарифы на коммунальные услуги на 3,6%
3 июня 2021  13:50
В Самарской области с 1 июля 2021 года вырастут тарифы на коммунальные услуги на 3,6%
165
В Самарской области 12 июня изменят график движения электричек
3 июня 2021  13:26
В Самарской области 12 июня изменят график движения электричек
203
Продолжается укладка асфальтобетонного покрытия автодороги по улице Аэродромной в Самаре
3 июня 2021  11:57
Продолжается укладка асфальтобетонного покрытия автодороги по улице Аэродромной в Самаре
167
Дмитрий Азаров: Единая Россия сформирует в Самарской области команду кандидатов, которые смогут оправдать доверие избирателей
3 июня 2021  11:50
Дмитрий Азаров: Единая Россия сформирует в Самарской области команду кандидатов, которые смогут оправдать доверие избирателей
464
Представлена полная программа фестиваля «ВолгаФест»-2021 в Самаре
3 июня 2021  11:42
Представлена полная программа фестиваля «ВолгаФест»-2021 в Самаре
215
Весь список