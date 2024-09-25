Жительница Сергиевского района украла золотые украшения своей матери

165

По данным полицейских, мотивом для совершения преступления послужил конфликт между родственницами.

В дежурную часть Отдела МВД России по Сергиевскому району обратилась жительница одного из сел 1960 года рождения и сообщила полицейским, что из ее квартиры пропали золотые кольца. Материальный ущерб потерпевшая оценила на сумму более 20 тысяч рублей.

Сотрудник дежурной части уточнил у заявительницы описание похищенного, а также ориентировал на розыск личный состав отдела полиции и направил по указанному адресу следственно-оперативную группу.

Прибывшие оперативники опросили потерпевшую, установили и опросили возможных очевидцев, эксперт экспертно-криминалистической группы изъял следы пальцев рук с дверцы шкафа, в котором хранились украшения. Также полицейские выяснили, что накануне к потерпевшей приходила ее дочь, с которой они пребывают в ссоре. Предположив, что родственница может быть причастна к краже, оперуполномоченные уголовного розыска установили ее местонахождение и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В ходе опроса женщина 1982 года рождения созналась в содеянном и рассказала, что в отсутствии ее матери взяла золотые кольца и сдала их в ювелирный магазин, а вырученные денежные средства потратила на личные нужды, в том числе на алкоголь. Результат дактилоскопической экспертизы подтвердил наличие следов пальцев рук подозреваемой на дверце шкафа.

Ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Расследование продолжается.