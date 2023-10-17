Жительница Самары перевела мошенникам более 400 000 рублей

144

Ранним утром на телефон пенсионерке поступил звонок от неизвестного, который представился сотрудником финансовой организации, клиентом которой она является.

Мужчина проинформировал 68-летнюю жительницу губернии о том, что на ее имя мошенники пытаются оформить денежный займ на 50 000 рублей. Женщина запаниковала и стала уточнять как избежать оформления суды. Неизвестный сказал, что сейчас поможет пенсионерке поменять данные в мобильных сервисах и тем самым спасти кредитный рейтинг, а также избежать оформления займа. Таким образом по инструкции звонящего, в течение нескольких часов женщина с помощью одного продиктованного кода из смс незаметно для себя лишилась более 400 000 рублей. Убедившись, что все денежные средства зачислены на его счет, звонящий отправил доверчивую собеседницу в черный список. Спустя несколько часов проверив счет, не обнаружив там сбережений, она осознала, что стала жертвой мошенников и обратилась за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело.