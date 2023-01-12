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Жительница Самары перевела мошенникам более 1,749 млн рублей

12 января 2023 09:28
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Жительница Самары перевела мошенникам более 1,749 млн рублей

В течение 14-ти дней женщине 1969 года рождения, работающей слесарем в сфере ЖКХ, звонил неизвестный, сообщал что является сотрудником правоохранительных органов и что на ее имя неизвестным оформляются кредиты и для того, чтобы не стать соучастником "сомнительной"  операции,  необходимо самостоятельно оформить кредит  и перевести деньги на "безопасный счет".

Действуя по инструкциям неизвестного, жительница Самары несколько дней ходила в офисы микрофинансовых организаций города, оформляла кредиты на различные суммы и переводила на указанные звонившим расчетные счета. Поняв, что ее обманули мошенники, женщина обратилась за помощью в полицию. Общий ущерб причиненный жительнице Советского района составил более 1,749 млн. рублей.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело.

Уважаемые граждане! Будьте внимательными к своим сбережениям. Не выполняйте никаких действий по инструкции телефонных собеседников, кем бы они ни представлялись! Будьте бдительны.

Теги: Мошенники

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