Жительница Самары отдала мошенникам миллион, думая, что поднимает свой капитал на ставках

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В поисках дополнительного заработка женщина-фрилансер, проживающая в Кировском районе областной столицы наткнулась на паблик в сети ВКонтакте, предлагающий легкий доход. Для заработка денежных средств всего лишь нужно было «сливать» ставки на договорных матчах на одном из букмекерских сервисов, используя онлайн-кошелек, который ей будет пополнять «работодатель» и получать с каждой операции свой гонорар. Зарегистрировавшись на сайте, указав свои банковские реквизиты и быстро разобравшись в системе ставок с помощью «наставника» из соц. сети, 34-летняя горожанка в течение месяца упорно вкладывала свои же денежные средства в заведомо проигрышные позиции в турнирной таблице. Примерно посчитав ожидаемую прибыль, женщина решила проверить виртуальный кошелек на «подложном» сайте. Осознав, что самостоятельно подарила мошеннику в сети отложенный на развитие собственного бизнеса миллион, женщина обратилась за помощью в полицию.

Полиция Самарской области в очередной раз предупреждает: остерегайтесь сомнительных предложений о заработке на бирже, договорных матчах особенно если вы не разбираетесь в торговле на таких рынках и не обладаете соответствующими знаниями. Всегда проверяйте на достоверность любую информацию, поступившую от незнакомых вам людей. Если окажется, что вы столкнулись с мошенником, незамедлительно обращайтесь в правоохранительные органы.