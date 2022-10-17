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Жительница Самары осуществила 15 переводов денежных средств на счет мошенников

17 октября 2022 10:14
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Жительница Самары осуществила 15 переводов денежных средств на счет мошенников

Полицейские выяснили, что неоднократно предупрежденной о фактах мошенничества жительнице областного центра 1999 года рождения на мобильный телефон позвонил неизвестный мужчина, представился сотрудником банка и сообщил, что в данный момент происходит утечка ее данных, поэтому надо срочно перевести деньги на безопасный счет. После этого звонка на телефон девушке позвонили еще раз. Собеседник представился сотрудником силовой структуры, пообещал прислать удостоверяющие документы и сообщил также о необходимости перевода денег на другой расчетный счет.

Поверив словам, 22-летняя самарчанка пришла в торговый центр, где с помощью терминала 15 раз перечислила на неизвестный счет денежные средства на общую сумму 231 000 рублей. После того, как деньги были переведены, собеседник отключился и перестал выходить на связь. Тогда девушка поняла, что столкнулась с мошенниками и поспешила обратиться в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Теги: Мошенники

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