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Жительница Самарской области украла деньги из сейфа 94-летнего пенсионера

2 ноября 2022 12:38
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Жительница Самарской области украла деньги из сейфа 94-летнего пенсионера

В дежурную часть ОМВД России по Челно-Вершинскому району Самарской области за помощью обратился 94-летний местный житель, труженик тыла. Пенсионер сообщил о пропаже из его дома денежных средств в размере 300 тысяч рублей.

Сотрудники следственно-оперативной группы выяснили, что все свои сбережения, накопленные с пенсии, он хранил в сейфе, установленном в шкафу спальни. Открыв очередной раз хранилище, он обнаружил, что денег там нет. Мужчина пояснил, что проживает один, ключи от сейфа никому не передавал.

В ходе осмотра места происшествия полицейские обнаружили, что входные двери и окна не имеют повреждений, сам металлический ящик не взломан. Однако с внутренней стороны сейфа эксперт-криминалист изъял следы отпечатков пальцев рук. По результатам проведённой дактилоскопической экспертизы стало известно, что они принадлежат местной жительнице 1981 года рождения, ранее судимой за мошенничество.

Оперативники установили местонахождение предполагаемой злоумышленницы, задержали её и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Женщина созналась в краже и пояснила, что с потерпевшим находится в доверительных отношениях, периодически помогает ему по хозяйству. Она знала о наличии денежных средств в сейфе и о том, где хранится ключ от него.

Подозреваемая рассказала, что 80 тысяч рублей она потратила на приобретение строительных материалов, а оставшиеся 220 тысяч подбросила на следующий день после кражи в дом потерпевшего и спрятала их под ванной. Там оперативники и нашли наличность.

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