жительница Самарской области перевела мошенникам свыше 2 млн рублей

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В течение дня 62-летней пенсионерке звонили неизвестные и сообщали, что являются сотрудниками правоохранительной организации, которым банкиры сообщили об оформлении крупных кредитов на ее имя. "Для того, чтобы обезвредить злоумышленника и исчерпать кредитную историю, необходимо самостоятельно оформить кредит и перевести деньги на "безопасный счет"", - убеждали собеседники жительницу города Кинель. Действуя по их инструкциям, женщина перевела на указанные звонившими расчетные счета через различные банкоматы более 2 млн рублей из личных накоплений. Вечером, поняв, что ее обманули мошенники, женщина обратилась за помощью в полицию