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Жительница Самарской области перевела мошенникам свыше 2 млн рублей

25 сентября 2023 10:26
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жительница Самарской области перевела мошенникам свыше 2 млн рублей

В течение дня 62-летней пенсионерке звонили неизвестные и сообщали, что являются сотрудниками правоохранительной организации, которым банкиры сообщили об оформлении крупных кредитов на ее имя. "Для того, чтобы обезвредить злоумышленника и исчерпать кредитную историю,  необходимо самостоятельно оформить кредит  и перевести деньги на "безопасный счет"", - убеждали собеседники жительницу города Кинель. Действуя по их инструкциям, женщина перевела на указанные звонившими расчетные счета через различные банкоматы более 2 млн рублей из личных накоплений. Вечером, поняв, что ее обманули мошенники, женщина обратилась за помощью в полицию

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