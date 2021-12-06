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Жительница Самарской области перечислила мошеннику 1 млн 619 тыс. рублей

6 декабря 2021 09:58
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Жительница Самарской области перечислила мошеннику 1 млн 619 тыс. рублей

Будьте бдительны! Не доверяйте телефонным мошенникам!

Так, пенсионерке из Красноармейского района 1954 года рождения позвонил неизвестный и, представившись сотрудником банка, сообщил, что с ее счета мошенники пытаются снять денежные средства. Собеседник пояснил: для того, чтобы сохранить сбережения, их нужно перечислить на «безопасный» счет. Женщина, поверив незнакомцу, перевела на указанный им счет денежные средства, после чего мошенник убедил пенсионерку оформить кредитный договор и полученные деньги перевести на тот же счет. Всего жительница Самарской области перечислила незнакомцу 1619000 рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Теги: Мошенники Уголовное дело

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