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Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Жительница региона хотела нажиться на чужой зарплате, а получила штраф

4 апреля 2023 11:46
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Жительница региона хотела нажиться на чужой зарплате, а получила штраф

Из материалов, собранных сотрудниками подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Исаклинскому району, следует, что руководитель учреждения - женщина 1976 года рождения - в период с июля 2021 года по сентябрь 2022 года по документам, которые остались от бывшей подчиненной, фиктивно трудоустроила ее на одну из вакантных должностей и получала за нее начисленную заработную плату.

Противоправные действия подозреваемой, как установили полицейские, повлекли существенное нарушение прав и законных интересов местной жительницы Исаклинского района, которая не знала о своем «восстановлении на работе» и получила отказ в получении единовременного пособия при рождении ребенка и ежемесячного пособия по уходу за ребенком.

За этот период из федерального бюджета руководителем одного из обособленных структурных подразделений на указанный расчетный счет перечислено порядка 90 тысяч рублей заработной платы.

СК РФ по Самарской области возбуждено уголовное дело в отношении руководителя учреждения, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ (использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, совершенное из корыстной или иной личной заинтересованности и повлекшей существенные нарушения прав и законных интересов граждан).

Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до восьмидесяти тысяч рублей, либо лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, либо принудительных работ на срок до четырех лет, либо ареста на срок от четырех до шести месяцев, либо лишения свободы на срок до четырех лет.

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