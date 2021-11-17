Жительница Отрадного предложила 100 тысяч рублей участковому в качестве взятки

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Женщина попыталась «договориться» о прекращении проверки по факту незаконного использования средств индивидуализации товаров (работ, услуг).

Из материалов уголовного дела следует, что ранее не судимая, безработная женщина 1969 года рождения, в отношении которой проводится проверка по факту незаконного использования чужого товарного знака, находясь в служебном кабинете ОМВД России по г. Отрадному, предложила 100 тысяч рублей участковому уполномоченному полиции за прекращение проверки. Сотрудник полиции отказался от незаконного денежного вознаграждения и доложил своему руководителю о противоправном предложении.

По собранным сотрудниками подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции Отдела МВД России по г. Отрадному материалам СУ СК РФ по Самарской области возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.

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