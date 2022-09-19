Жительница Новокуйбышевска воспользовалась сим-картой знакомой и перевела деньги себе

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В ОМВД России по г. Новокуйбышевску обратилась местная жительница, с заявлением о пропаже сим-карты, которая была установлена в ее телефоне, и денежных средств с банковского счета. Сумму ущерба потерпевшая оценила в 4300 рублей.

В ходе опроса заявительница пояснила полицейским, что к хищению может быть причастна ее знакомая, с которой, незадолго до пропажи, случайно встретилась, и приятельница попросила одолжить телефон для осуществления звонка, в связи с тем, что на ее мобильном устройстве закончились денежные средства. Пострадавшая передала полицейским личные данные знакомой.

Оперативники задержали женщину по месту жительства и доставили в отдел полиции. При опросе задержанная призналась в содеянном и пояснила, что одолжив у приятельницы телефон, и, отойдя на некоторое расстояние от нее, она воспользовалась тем, что потерпевшая за ней не наблюдает, быстро извлекла сим-карту из чужого телефона и положила ее в свою сумочку, вернув телефон владелице. Спустя непродолжительное время злоумышленница вставила украденную сим-карту в свой телефон и перевела с помощью мобильного банка со счета потерпевшей сумму в 4300 рублей на свою банковскую карту. Похищенные денежные средства потратила на личные нужды.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Новокуйбышевский городской суд для рассмотрения по существу. Пострадавшая предъявила исковые требования о возмещении причиненного ущерба на сумму 4 300 рублей. Материальный ущерб подозреваемая возместила частично в размере 1 000 рублей. Суд назначил виновной наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком на два года. Приговор вступил в законную силу.

Чтобы обезопасить себя от действий злоумышленников, сотрудники полиции рекомендуют защитить сим-карту от несанкционированного использования, установив на нее пин-код.