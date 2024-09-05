Жительница Новокуйбышевска разбила дверь и обокрала магазин

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В дежурную часть Отдела МВД России по городу Новокуйбышевску обратилась директор магазина, расположенного на улице Гагарина. Она сообщила, что ночью в магазин, разбив стеклянную входную дверь, проник неизвестный и похитил кассовый аппарат, в котором находились деньги, около 2 000 рублей.

Эксперты обнаружили и изъяли пригодные к идентификации следы пальцев рук, а также одежду со следами бурого цвета не принадлежащую работникам торговой точки.

Правоохранители установили места возможного нахождения 25-летней жительницы Новокуйбышевска, ранее судимой за имущественные преступления.

С целью задержания подозреваемой сотрудниками дежурной части была направлена ориентировка с информацией о разыскиваемой всем наружным службам полиции и организациям правоохранительной направленности.

Находящиеся на маршруте патрулирования в вечернее время сотрудники патрульно-постовой службы полиции в одном из дворов многоквартирного дома обратили внимание на женщину схожую по приметам с подозреваемой, которая при виде патрульного автомобиля попыталась скрыться. После непродолжительного преследования полицейские задержали женщину и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Во время опроса злоумышленница призналась в совершении кражи и рассказала, что кассовый аппарат она выбросила, а деньги потратила на собственные нужды.

Следственным отделом ОМВД России по г. Новокуйбышевску в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело.