Жительница Новокуйбышевска ограбила своего сожителя и украла пару чужих велосипедов

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В декабре 2023 года в дежурную часть отдела полиции Новокуйбышевска поступило заявление от мужчины 1996 года рождения, который сообщил, что его сожительница похитила у него телефон и наушники, нанеся ущерб 13 500 рублей. Располагая информацией о ее возможном месте нахождения, сотрудники полиции задержали женщину и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. 25-летняя женщина, ранее судимая за имущественные преступления, мошенничество и угон, созналась в содеянном. Украденное имущество подозреваемая продала неизвестным, однако денежные средства не успела потратить и в ходе следствия возместила ущерб, нанесенный сожителю. Подозреваемой была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Через два месяца мужчина вновь обратился в полицию с сообщением о грабеже. Он пояснил, что его сожительница, находясь с ним в квартире, выбрала удобный момент, когда он вышел из комнаты, забрала его портмоне, в котором находились денежные средства в размере семи тысяч рублей и принадлежащие ему банковские карты. Увидев с балкона, уходящую знакомую с его имуществом, он попытался ее остановить, однако женщина скрылась. В скором времени злоумышленница была задержана и доставлена в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В июле текущего года в отдел полиции поступили заявления о кражах двух велосипедов с лестничных площадок домов в разных районах города. Общая сумма ущерба составила более 20 тысяч рублей. Сотрудники полиции установили личность укравшего велосипеды, ей оказалась подозреваемая, ранее совершившая кражу и грабеж имущества у своего приятеля. В ходе оперативно-розыскных мероприятий женщина была задержана при попытке сдачи одного из велосипедов в комиссионный магазин, который в дальнейшем был изъят и возвращен владельцу. Второй украденный велосипед подозреваемая продала неизвестным, а вырученные денежные средства потратила на собственные нужды.

Уголовные дела соединены в одно производство и с утвержденным обвинительным заключением в отношении местной жительницы направлены в городской суд для рассмотрения по существу.