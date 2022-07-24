Жительница Нового Буяна ударила соседку косой

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В июле прошлого года в ОМВД России по Красноярскому району за помощью обратилась жительница села Новый Буян, которая пояснила, что ее соседка 1956 года рождения во время конфликта угрожала ей убийством и нанесла удар садовым инструментом - косой. После этого женщина обратилась за помощью к медикам, по заключению которых ее здоровью нанесен вред средней тяжести.

Сотрудники следственно-оперативной группы выехали на место происшествия, подробно опросили потерпевшую, установили и опросили очевидцев конфликта. Полицейские обнаружили и изъяли предмет, которым, предположительно, злоумышленница нанесла удары оппонентке.

Участковые уполномоченные полиции в кратчайшие сроки задержали подозреваемую по месту ее проживания. В ходе опроса женщина дала признательные показания и пояснила, из-за личной неприязни ударила соседку косой, которую в это время держала в руках

По информации полицейских, ранее к уголовной ответственности задержанная не привлекалась.

Отделом дознания ОМВД России по Красноярскому району в отношении подозреваемой возбуждены уголовные дела