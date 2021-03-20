Жительница Курской области подожгла своего ребенка, тот умер

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Суд в Курской области заключил на два месяца под стражу жительницу Железногорского района, которая облила горючим и подожгла восьмилетнего сына, после чего ребенок умер по дороге в ожоговый центр, сообщил РИА Новости представитель Железногорского городского суда.

Вечером 15 марта жительница Железногорска во время ссоры во дворе дома облила горючим своего восьмилетнего сына и подожгла. Сбил пламя на одежде и теле ребенка вышедший из дома отчим ребенка. С ожогами третьей степени ребенок был доставлен в Железногорскую городскую больницу, откуда его перевезли в Курскую областную клиническую больницу. Там ребенка прооперировали, его санавиацией планировалось доставить в ожоговый центр в Нижний Новгород, однако во время транспортировки ребенок скончался.

Следствием в отношении матери было возбуждено дело по статье "убийство малолетнего с особой жестокостью". Подозреваемая была задержана, в четверг суд избирал ей меру пресечения.

"Избрали меру пресечения в виде ареста сроком на два месяца", - сказал представитель суда.

По данным курских Telegram-каналов, женщина в ходе заседания признала вину и заявила, что не хотела поджигать ребенка, а думала только попугать его.

Суд отмечает, что женщина испытывала к сыну неприязнь.

Кроме того, следствием возбуждено дело о халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека. По данным следствия, с ноября 2016-го по 15 марта 2021 года подозреваемая не исполняла обязанности по воспитанию сына, систематически избивая его и оскорбляя, за что неоднократно привлекалась к административной ответственности. Как отмечает следствие, с 1 января 2020-го по 15 марта 2021 года сотрудники комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, а также чиновники отдела опеки и попечительства ненадлежащим образом исполняли свои обязанности, не отобрав ребенка у матери.