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Жительница Красного Яра потеряла телефон и лишилась денег с банковской карты

12 сентября 2023 11:30
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Жительница Красного Яра потеряла телефон и лишилась денег с банковской карты

В дежурную часть О МВД России по Красноярскому району обратилась местная жительница с. Красный Яр, которая сообщила о пропаже банковской карты и списании с нее денежной  суммы в размере 9000 рублей. В ходе опроса потерпевшая пояснила, что банковская карта находилась в чехле телефона, который она предположительно обронила возле банкомата. Общая сумма причиненного ущерба составила более 14 000 рублей.

Изучив выписку по расчетному счёту пострадавшей, полицейскими  установлено, что денежные средства с карты снимали в одном из банкоматов на территории района.

Сотрудники органов внутренних дел осмотрели место происшествия, изъяли запись с камер видеонаблюдения, в ходе просмотра которой, установили личность, предполагаемого злоумышленника.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий, сотрудники уголовного розыска установили места возможного нахождения мужчины, задержали его и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Им оказался 35-летний, ранее судимый за имущественные преступления, местный житель, который в ходе опроса пояснил, что нашел телефон возле банкомата, в чехле которого находились банковская карта и пароль, и решил попробовать снять денежные средства с карты. После удачного списания чужих денег, мужчина потратил их на личные нужды. Телефон мужчина заложил в ломбард, вырученные денежные средства так же потратил на личные нужды. 

Следственным отделом О МВД России по Красноярскому району  возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч.3 ст.158, п.«в» ч.2 ст.158 УК РФ «Кража», соединены в одно производство и с обвинительным заключением направлены в суд. На время предварительного следствия в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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