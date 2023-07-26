Жительница Хворостянского района хотела продать дом и лишилась денег

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Остерегайтесь мошеннических схем при дистанционной продаже на Интернет площадках.

Жительница Хворостянского района Самарской области 1968 г.р. на одном из популярных торговых сайтов разместила объявление о продаже своего дома. Через некоторое время ей позвонил неизвестный и согласился купить недвижимость. Мужчина предложил внести задаток и перевести ей на карту 30 000р. на что потерпевшая согласилась. Аферист ввел женщину в заблуждение и попросил её сообщить смс-код, который пришел на банковскую карту. Через некоторое время зайдя в банк онлайн потерпевшая обнаружила списание денежных средств на сумму около 80 000 р. После чего аферист перестал выходить на связь.

По данному факту возбуждено уголовное дело.