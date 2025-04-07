Жительница Большечерниговского района оформила кредит на дядю

101

В полицию за помощью обратился 66-летний житель Большечерниговского района, которому на протяжении длительного времени поступали требования о выплате займа в микрофинансовой организации, который он не брал.

Оперуполномоченные уголовного розыска, изучив финансовые документы, установили, что запрос на кредит поступил с телефона заявителя. После того, как запрашиваемая сумма поступила на его счет, лицо, имеющее доступ к личному кабинету пенсионера в банковском приложении, перевело денежные средства на банковскую карту другого пользователя.

Полицейские направили запросы в различные организации, получили ответы и установили, что после всех финансовых онлайн операций денежные средства поступили в распоряжение местной жительницы, являющейся племянницей заявителя. Пенсионер, допрошенный по уголовному делу о мошенничестве вспомнил, что, доверяя родственнице, предоставил ей всю информацию о доступе к приложениям в телефоне. Он просил племянницу почистить память гаджета от лишней информации. Как призналась местная жительница на допросе, она «почистила» не только телефон, но и расчетный счет дяди: сначала подала онлайн заявку в микрофинансовую организацию, а затем, когда ее одобрили, перевела деньги себе на карту и потратила по собственному усмотрению.

Признав свою вину в противоправном деянии, подозреваемая полностью возместила ущерб кредитному учреждению.

В настоящее время злоумышленнице вручена копия обвинительного акта, уголовное дело направлено в суд для принятия решения по существу дела.