Жители Сочи пойдут под суд за сбыт алкоголя на 395 млн рублей

119

В Сочи 17 участников преступного сообщества обвиняются в сбыте контрафактных спиртных напитков. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД России



По предварительным данным, сочинская компания по производству алкогольной продукции после окончания лицензии девять лет назад на том же месте незаконно продолжила свою деятельность. Причем руководитель и учредитель предприятия приобщили к этой работе своих друзей и знакомых. На товар они приклеивали этикетки с товарными знаками известных брендов и поддельные федеральные специальные марки и сбывали в Туапсе и Сочи.



Таким образом, фигуранты произвели и сбыли более 2,8 миллиона литра контрафактного алкоголя на 395 миллионов рублей.



Как рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк, при обысках правоохранители обнаружили и изъяли у злоумышленников свыше 130 тысяч литров спиртосодержащей продукции более чем на 49 миллионов рублей.



Кроме того, полицейские изъяли оборудование, сырье, федеральные специальные марки с признаками подделки, этикетки, тара, телефоны, компьютерную технику и более 18 тысяч накладных на поставку алкоголя, а также другие предметы.



Сейчас уголовное дело направили в Центральный районный суд Сочи, сообщает Типичный Сочи.