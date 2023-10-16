Житель Жигулевска жил на заброшенной даче и обокрал соседскую

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Подозреваемого задержали на заброшенной даче недалеко от места происшествия.

В июле текущего года в дежурную часть О МВД России по г. Жигулевску с заявлением обратилась 67-летняя местная жительница. Женщина рассказала, что из дачного дома ее сына, за которым она присматривает во время его отсутствия, расположенного на улице Дзержинской, похитили имущество: телевизор, мультиварку, электродрель и чайник. Причиненный ущерб женщина оценила на общую сумму 12 000 рублей.

По указанному адресу дежурный направил следственно-оперативную группу. Прибывшие сотрудники полиции осмотрели место происшествия, установили, что в дом проникли, отжав замок входной двери, опросили заявительницу и соседей. В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейским поступила информация о том, что к краже может быть причастен 67-летний местный житель, проживающий на заброшенной даче недалеко от места происшествия.

Сотрудники органов внутренних дел задержали мужчину по указанному адресу, где в ходе обыска обнаружили похищенные вещи. Задержанного доставили в территориальный орган внутренних дел для дальнейшего разбирательства. В ходе опроса мужчина сознался в содеянном.

Следственным отделом О МВД России по г. Жигулевску в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Похищенное возвращено заявительнице.