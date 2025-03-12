Житель Жигулевска получил 9 лет колонии за убийство супруги

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Сызранским районным судом Самарской области вынесен обвинительный приговор в отношении 48-летнего жителя г. Жигулевска. Он признан виновным по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку).

Суд установил, что в августе 2024 года в частном доме с. Переволоки Сызранского района во время ссоры, возникшей на бытовой почве, мужчина схватил нож и ударил им супругу в область груди. От полученного ранения женщина скончалась на месте.

Суд с учетом позиции прокурора признал его виновным и назначил наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск потерпевшей стороны: взыскал 1 млн рублей за причиненные моральные страдания.

Приговор в законную силу не вступил, сообщает облпрокуратура.