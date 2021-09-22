Житель Жигулевска погиб после избиения на остановке

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По версии следствия, в июле 2021 года между мужчиной и ранее незнакомым ему местным жителем, находящимися около остановки общественного транспорта, возникла ссора, связанная с агрессивным поведением последнего и оскорблениями, высказанными в адрес обвиняемого.

В ходе конфликта обвиняемый набросился на своего оппонента и нанес ему несколько ударов в область головы и туловища, от которых последний потерял равновесие и упал. В результате произошедшего потерпевший был доставлен в медицинское учреждение, где в последствии скончался.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.