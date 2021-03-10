Житель Жигулевска передал банковскую карту приятелю и лишился денег

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В дежурную часть ОМВД России по г. Жигулевску поступило сообщение от местного жителя 1952 года рождения о краже денежных средств с его банковской карты. Причиненный ущерб составил 13 000 рублей.

Периодически в гости к мужчине приходил сосед, с которым они распивали алкогольные напитки, а когда спиртное заканчивалось, потерпевший передавал свою банковскую карту и пин-код знакомому для покупки напитков, после чего мужчины продолжали застолье. В последний раз заявитель также передал карту приятелю, тот ушел в магазин и не вернулся. На следующий день потерпевший обратился в отделение банка за информацией о состоянии своего счета и узнал, что с него пропали 13 000 рублей, после чего обратился за помощью в полицию. Сотрудники полиции установили личность подозреваемого, ориентировали личный состав на розыск злоумышленника.

Подозреваемый нигде не работает и ранее к уголовной ответственности не привлекался. В ходе опроса злоумышленник признал свою вину и пояснил, что похищенные денежные средства он потратил на личные нужды. Со слов задержанного, после снятия денежных средств банковскую карту он выбросил.

Следственным отделом ОМВД России по г. Жигулевску возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.