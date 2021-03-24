Житель Жигулевска обокрал незакрытую машину

По данным правоохранителей, мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за незаконное хранение наркотических средств и убийство.
В полицию Жигулевска поступило сообщение о хищении имущества из автомобиля местной жительницы 1995 года рождения. Потерпевшая пояснила полицейским, что в дневное время припарковала свой автомобиль возле одного из домов микрорайона В-1. Автомобиль женщина не закрыла и оставила в салоне сумку с документами, сотовый телефон, так как, по ее словам, ненадолго зашла в магазин.
Обнаружив пропажу имущества, водитель самостоятельно осмотрела прилегающую территорию, но ничего не обнаружила и обратилась в полицию за помощью.
Осуществляя патрулирование микрорайона, где произошло преступление, сотрудники патрульно-постовой службы полиции заметили мужчину, схожего по приметам с разыскиваемым. Полицейские задержали подозреваемого и доставили в территориальный орган внутренних дел для дальнейшего разбирательства.
Оперуполномоченные уголовного розыска установили личность задержанного – местный житель 1978 года рождения, ранее привлекался к уголовной ответственности за незаконное приобретение, хранение наркотических средств и убийство. Злоумышленник признался в содеянном, а также пояснил, что женскую сумку, похищенную из автомобиля, он выбросил в ближайших дворах.
В ходе личного досмотра в присутствии понятых из кармана дубленки мужчины сотрудники полиции изъяли сотовый телефон потерпевшей. Для установления точной суммы ущерба органом следствия изъятый предмет направлен на товароведческую экспертизу.
Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.
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