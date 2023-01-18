Житель Жигулевска нашел чужую карту и потратил все деньги на ней

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В полицию Жигулевска с заявлением обратилась местная жительница 1972 года рождения, сообщив о пропаже с банковской карты и списании с ее счета 5 000 рублей.

В ходе опроса заявительница рассказала, что расплачивалась банковской картой в продуктовом магазине и по неосторожности забыла ее на кассе, а позже получила смс-оповещение о списании денежных средств.

Сотрудники полиции изучили выписку по расчетному счёту потерпевшей и установили, что ее картой расплачивались в нескольких магазинах на территории города. Полицейские опросили персонал торговых точек, изъяли и просмотрели записи с камер видеонаблюдения, установленных в магазинах и поблизости от них.

В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудники полиции установили личность и местонахождение подозреваемого, задержали его и доставили в территориальный отдел органов внутренних дел для дальнейшего разбирательства.

Во время опроса 37- летний ранее судимый за кражу безработный местный житель пояснил, что увидел карту в магазине и решил попробовать расплатиться ей в торговых точках. После удачного списания чужих денег, мужчина продолжил оплачивать еду, алкоголь и как только денежные средства закончились, выбросил банковскую карту в урну.

Следственным отделом О МВД России по г. Жигулевску в отношении подозреваемого по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счета) возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей и с ограничением свободы на срок до полутора лет.

Сотрудники полиции напоминают, что в случае обнаружения чужой банковской карты ею ни в коем случае нельзя пользоваться, так как карта принадлежит банку, а денежные средства владельцу. Полицейские убедительно просят граждан внимательнее относиться к своему имуществу не оставлять без присмотра вещи.