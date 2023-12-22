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Житель Волжского района украл электроинструмент у соседки

22 декабря 2023 09:25
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Житель Волжского района украл электроинструмент у соседки

В декабре текущего года в дежурную часть ОМВД России по Волжскому району поступило сообщение от жительницы одного из сел о хищении электроинструмента из гаража. Заявительница оценила причиненный ущерб на сумму 15 500 рублей.

На месте происшествия сотрудники полиции провели комплекс оперативно-разыскных мероприятий, в том числе опрос потерпевшей и обход прилегающей территории, проверку мест возможного сбыта похищенного и лиц, ранее судимых за аналогичные преступления. Полицейские составили и распространили среди личного состава территориального отдела, Росгвардии и общественных организаций правоохранительной направленности ориентировку с описанием похищенного имущества.

Изучив полученную информацию, оперуполномоченные уголовного розыска предположили, что к преступлению может быть причастен ранее судимый за имущественные преступления 47-летний местный житель. Сотрудники полиции установили личность и места возможного нахождения злоумышленника, спустя несколько часов после обращения женщины, задержали его и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В ходе опроса задержанный сознался в совершении кражи и пояснил полицейским, что решил похитить электроинструмент из гаража, расположенного рядом с частным домом, с целью перепродажи, однако не довел свой противоправный умысел до конца, так как был оперативно задержан полицейскими.

Во время обыска, проведенного по месту жительства злоумышленника, сотрудники полиции обнаружили и изъяли похищенное имущество. 

В настоящее время следственным отделом Отдела МВД России по Волжскому району в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Похищенное имущество возвращено законному владельцу

 

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