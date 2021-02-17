Житель Волжского района содержал наркопритон

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В Волжском районе в ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия «Притон-2021» задержали 46-летнего местного жителя. Из информации, полученной оперативниками, следовало, что мужчина систематически предоставлял квартиру для употребления наркотических средств.

Сотрудники полиции задокументировали несколько фактов предоставления жилого помещения наркозависимым лицам. Во время допроса хозяин квартиры дал признательные показания. Он рассказал, что позволял пользоваться помещением в обмен на спиртное и сигареты.

В ходе осмотра жилого помещения полицейские обнаружили и изъяли предметы, необходимые для употребления наркотических средств.

Отделом дознания отдела МВД России по Волжскому району в отношении мужчины возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.

Сотрудники полиции напоминают, что обо всех ставших известных вам фактах распространения, употребления и хранения наркотических средств можно сообщить в ближайший отдел полиции или телефону 112 (с мобильных федеральных операторов сотовой связи).