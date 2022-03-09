Житель Волжского района пытался убить своего знакомого

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В Самарской области вынесен приговор 56-летнему жителю Волжского района Самарской области.

Следствием и судом установлено, что 4 февраля 2021 года в ночное время осужденный, находясь в квартире, расположенной в одном из жилых домов микрорайона Кошелев Парк Волжского района Самарской области, в ходе ссоры, возникшей на почве личных неприязненных отношений, нанес своему знакомому не менее 10 ножевых ранений. В ответ на преступные действия мужчины, потерпевший стал оказывать сопротивление и смог покинуть вышеуказанную квартиру. Мужчина с полученными травмами был госпитализирован в одно из медицинских учреждения города, где ему была оказана квалифицированная медицинская помощь, благодаря чему он остался жив.

Суд признал мужчину виновным в совершении указанного преступления, ему назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области, сообщает СУ СК.