Житель Волжского района носил с собой пакет с марихуаной

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Во время несения службы в пгт. Смышляевка инспекторы ДПС ОГИБДД ОМВД России по Волжскому району задержали 31-летнего местного жителя за административное правонарушение.

В ходе составления административного протокола полицейские заметили, что гражданин заметно нервничает. Полицейские приняли решение провести личный досмотр. В присутствии понятых у мужчины обнаружили и изъяли вещество растительного происхождения. Изъятое было направлено на экспертизу и выяснилось, что изъятым веществом является марихуана, массой 28,75 гр. Подозреваемый пояснил, что наркотик хранил для личного употребления.

Возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет, сообщает облМВД.